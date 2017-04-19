В Черном море потерпел крушение российский сухогруз

MIGnews.com.ua

В среду, 19 апреля, в акватории Черного моря в районе Керченской переправы потерпел крушение сухогруз Российской Федерации "Герои Арсенала".

Об этом сообщает пресс-служба министрерства чрезвычайных ситуаций РФ.

"Сегодня 19 апреля в 03:54 от погранслужбы поступило сообщение о том, что был принят сигнал SOS от судна "Герои Арсенала" под флагом Панамы. Координаты нахождения судна: 440 49 8 СШ; 0360 34 8 Д, около 14 морских миль от берега в акватории Черного моря. По предварительной информации на борту находилось 12 членов экипажа", - говорится в сообщении.

На место происшествия спасатели направили буксир "Демидов", а также суда "Айгас", "Армада Навигатор", "Аэлос", "Барнет" и "Епископ",которые находили недалеко от места крушения.

В российском МЧС подчеркивают, что в районе предварительного крушения зафиксированы неблагоприятные погодные условия, в частности морские волны достигают 3 метро в высоту, а порывы ветра - до 20 метров в секунду. В связи с этим следование судов в районе предварительного крушения "не представляется возможным".

В настоящее время организовано взаимодействие с морским координационным спасательным центром Керчи.

Сообщается, что сухогруз "Герои Арсенала" с припиской в Херсоне следовал из города Азов в Турцию с грузом зерна.

Пресс-служба МЧС РФ уточняет, что приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 м.

Кроме того, сообщается, что для обследования береговой линии задействована группировка из 30 человек 3 ПСО ГУ МЧС России по Республике Крым.