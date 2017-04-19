Еще один теракт в Египте: есть погибший и раненые

Во вторник, 18 апреля, в Египте прогремел взрыв в возле церкви, в результате которого один офицер погиб и четыре человека ранено, сообщает УНН.
Стоит отметить, что на этот раз нападению подвергся на монастырь Святой Екатерины. Нападение произошло около 800 метров от входа в монастырь
Кроме этого, ответственность за атаку на монастырь Святой Екатерины взяла организация "Исламское государство".
“Нападение произошло всего за 10 дней до визита папы Франциска в Египет и всего через неделю после двух взрывов бомб с террористами-самоубийцами в христианских церквях”, - сообщают местные СМИ.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Египта заявил, что после террористических атак, совершенных в коптских церквях, в стране вводится режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.