Еще один теракт в Египте: есть погибший и раненые

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, в Египте прогремел взрыв в возле церкви, в результате которого один офицер погиб и четыре человека ранено, сообщает УНН .

Стоит отметить, что на этот раз нападению подвергся на монастырь Святой Екатерины. Нападение произошло около 800 метров от входа в монастырь

Кроме этого, ответственность за атаку на монастырь Святой Екатерины взяла организация "Исламское государство".

“Нападение произошло всего за 10 дней до визита папы Франциска в Египет и всего через неделю после двух взрывов бомб с террористами-самоубийцами в христианских церквях”, - сообщают местные СМИ.