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Террористы ИГИЛ применили против военных США и Австралии в Ираке отравляющее вещество
19.04.2017 08:42

Террористы ИГИЛ применили против военных США и Австралии в Ираке отравляющее вещество

В воскресенье, 16 апреля, в одной из воинских частей в Ираке боевики террористической организации "Исламское государство" совершили атаку на военных инструкторов США и Австралии боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия иприт.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

Сообщается, что в результате атаки медицинская помощь потребовалась 25 иракцам. В то же время ни один из военных инструкторов США и Австралии не пострадал. 

По факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 13 апреля Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки нанесли удар по Афганистану самой мощной неядерной бомбой. Около 19:00 по местному времени бомбы были сброшены на тоннели, где укрывались члены террористической организации "Исламское государство", в регионе Ахин, провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Теги материала: ИГИЛ, Ирак, военные, США, Австралия
Новости СМИ2
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