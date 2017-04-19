Террористы ИГИЛ применили против военных США и Австралии в Ираке отравляющее вещество

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, в одной из воинских частей в Ираке боевики террористической организации "Исламское государство" совершили атаку на военных инструкторов США и Австралии боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия иприт.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

Сообщается, что в результате атаки медицинская помощь потребовалась 25 иракцам. В то же время ни один из военных инструкторов США и Австралии не пострадал.

По факту произошедшего проводится расследование.