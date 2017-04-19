Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из зенитной установки

MIGnews.com.ua

По состоянию на 6:00 среды, 19 апреля, незаконные вооруженные формирования 35 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины. За минувшие сутки враг 35 раз открывал огонь по позициям украинских защитников", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Под Красногоровкой боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В то же время по украинским позициям в районах Водяного и Гнутового оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. Также боевики применили зенитную установку ЗУ-23-2 по Водяному. Кроме того, по опорным пунктам около Старогнатовки, Талаковки и Широкиного противник применял гранатометы, а около Чермалыка и Павлополя - пулеметы крупных калибров. В то же время в Новотроицком и под Николаевкой активизировались вражеские снайперы.

В Донецкой области украинские военные под Авдеевкой, Каменкой и Зайцевым попали под огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Кроме того, в районе Песков и Опытного оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области враг стрелял из автоматических гранатометов, минометов калибра 120 мм и 82 мм по украинским опорным пунктам вблизи Катериновки. При этом украинские позиции около Крымского попали под огонь из минометов калибра 82 мм, а около Станицы Луганской и Сизого - из стрелкового оружия.

Стоит отметить, что в течение суток в результате обстрелов ранение получили двое украинских военных.