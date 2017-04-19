В Киеве ликвидирована схема уклонения от налогов на почти 24,5 млн грн

MIGnews.com.ua

В Киеве раскрыта схема уклонения от уплаты налогов в размере почти 24,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Установлено, что брокерскими компаниями от имени группы предприятий, зарегистрированных в Киеве, с целью невозвращения валютной выручки и неуплаты налога на прибыль, подавались в таможенные органов документы с недостоверными сведениями на экспорт сельскохозяйственной продукции. Как показала проверка, указанную продукцию покупали на территории Украины за наличные без отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете", - говорится в сообщении.

Сообщается, что должностные лица этих компаний не подали декларации по налогу на прибыль предприятий, не отразили приобретение и реализацию товара, что стало причиной неуплаты в госбюджет около 24,5 миллионов гривен налогов.