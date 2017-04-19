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В Киеве ликвидирована схема уклонения от налогов на почти 24,5 млн грн
19.04.2017 06:54

В Киеве ликвидирована схема уклонения от налогов на почти 24,5 млн грн

В Киеве раскрыта схема уклонения от уплаты налогов в размере почти 24,5 миллионов гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Установлено, что брокерскими компаниями от имени группы предприятий, зарегистрированных в Киеве, с целью невозвращения валютной выручки и неуплаты налога на прибыль, подавались в таможенные органов документы с недостоверными сведениями на экспорт сельскохозяйственной продукции. Как показала проверка, указанную продукцию покупали на территории Украины за наличные без отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете", - говорится в сообщении.

Сообщается, что должностные лица этих компаний не подали декларации по налогу на прибыль предприятий, не отразили приобретение и реализацию товара, что стало причиной неуплаты в госбюджет около 24,5 миллионов гривен налогов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины совместно с СБУ и ГФС раскрыла преступную деятельность старшего следователя по особо важным делам Мелитопольской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области, который требовал взятку от частных лиц. Правоохранители установили, что  старший лейтенант систематически требовал и получал от частных предпринимателей неправомерную выгоду за закрытие уголовных производств.

Теги материала: ГФС, налоги, неуплата, Киев
Новости СМИ2
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