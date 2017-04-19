США перехватили у берегов Аляски два российских бомбардировщика

Около берегов Аляски военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки перехватили российские бомбардировщики Ту-95.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в правительстве.
"Два Ту-95 пролетели на расстоянии порядка 100 миль (160 км) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf. Впервые с момента избрания Дональда Трампа президентом Америки, Москва направила бомбардировщики так близко к границе США", - говорится в сообщении.
Американцы отправили на перехват российских бомбардировщиков два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3.
Сообщается, что самолеты ВВС США летели параллельными курсами около 12 минут, затем российские Ту-95 развернулись и направились на базу в восточной части Российской Федерации.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Великобритании в воздух подняли истребители "Тайфун" для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые летели вблизи британского воздушного пространства. В то же время во французских Военно-воздушных силах также сообщили о поднятии в воздух двух самолетов "Мираж". После чего российские бомбардировщики сопровождали испанские военные самолеты.