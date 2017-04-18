Лидер "Исламского государства" задержан в Сирии

MIGnews.com.ua

Разведка Европейского департамента по безопасности и информации (DESI) сообщила, что сирийские и российские военные силы задержали одного из лидеров "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади, передает Укринформ .

Сообщается, что в результате продвижения иракских войск в провинции, лидер должен был покинуть Мосул, во время чего и был задержан.

Ранее "Исламское государство" должно было вести переговоры с "Аль-Каидой" по поводу возможного обьединения сил, ради противостояния освобождению Мосула иракскими войсками. В переговорах должны были участвовать Абу Бакр аль-Багдади и Айман аль-Завахири со стороны "Аль-Каиды".