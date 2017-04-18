В здании "Черкассыоблэнерго" произошел вооруженный захват

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Во вторник, 18 апреля, группа из 30 неизвестных предприняла попытку захвата здания Черкасского облэнерго. Правонарушители имели при себе большое количество огнестрельного оружия, передает пресс-служба Нацполиции области.

Согласно данным, группа вооруженных людей покинула здание после переговоров с сотрудниками полиции, которые прибыли на место после получения сигнала о попытке захвата.

"На место происшествия были направлены ближайшие наряды полиции, оперативных работников и сотрудников подразделения специального назначения. Как было выяснено на месте происшествия, на втором этаже помещения находится около 30 человек, вооруженные помповыми ружьями и травматическим оружием. В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещения госучреждения было освобождено от посторонних", - говорится в сообщении.

На данный момент проводятся следственно-оперативные действия, чтобы установить основания и цели пребывания неизвестных на территории предприятия. Стражи правопорядка изъяли оружие, которое имели при себе члены группировки.