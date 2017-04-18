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В здании "Черкассыоблэнерго" произошел вооруженный захват
18.04.2017 19:56

В здании "Черкассыоблэнерго" произошел вооруженный захват  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Во вторник, 18 апреля, группа из 30 неизвестных предприняла попытку захвата здания Черкасского облэнерго. Правонарушители имели при себе большое количество огнестрельного оружия, передает пресс-служба Нацполиции области.

Согласно данным, группа вооруженных людей покинула здание после переговоров с сотрудниками полиции, которые прибыли на место после получения сигнала о попытке захвата.

"На место происшествия были направлены ближайшие наряды полиции, оперативных работников и сотрудников подразделения специального назначения. Как было выяснено на месте происшествия, на втором этаже помещения находится около 30 человек, вооруженные помповыми ружьями и травматическим оружием. В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещения госучреждения было освобождено от посторонних", - говорится в сообщении.

На данный момент проводятся следственно-оперативные действия, чтобы установить основания и цели пребывания неизвестных на территории предприятия. Стражи правопорядка изъяли оружие, которое имели при себе члены группировки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 9 апреля, в городе Смела Черкасской области неизвестные обстреляли из гранатомета ночной клуб "Атлантида".

Теги материала: Черкассы, захват, Национальная полиция, облэнерго, видео, фото
Новости СМИ2
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