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Штаб: Боевики за день 18 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
18.04.2017 19:10

Штаб: Боевики за день 18 раз обстреляли силы АТО на Донбассе

В понедельник, 18 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 18 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке штаба, наиболее неспокойно было на донецком направлении: "Вблизи Крымского противник бил из 82-мм минометов. В районе Авдеевки и Каменки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Песках стреляли из пулеметов крупного калибра, а в Зайцево - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".

Стоит отметить, что приморском направлении боевики били из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В Старогнатовке НВФ применили подствольные гранатометы. Из пулеметов больших калибров били в Водяном и Чермалыке. В Новотроицким активизировались снайперы, - говорится в сообщении. - На Луганском направлении из 82-мм минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки".

Стоит отметить, что в результате противостояния двое украинских силовиков получили ранения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, боевики совершают попытки дискредитировать руководство Украины в своем информационном пространстве. 

Теги материала: АТО, Донбасс, обстрелы, украинские военные, боевики
Новости СМИ2
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