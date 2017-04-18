Штаб: Боевики за день 18 раз обстреляли силы АТО на Донбассе

MIGnews.com.ua

В понедельник, 18 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 18 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке штаба, наиболее неспокойно было на донецком направлении: "Вблизи Крымского противник бил из 82-мм минометов. В районе Авдеевки и Каменки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Песках стреляли из пулеметов крупного калибра, а в Зайцево - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".

Стоит отметить, что приморском направлении боевики били из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В Старогнатовке НВФ применили подствольные гранатометы. Из пулеметов больших калибров били в Водяном и Чермалыке. В Новотроицким активизировались снайперы, - говорится в сообщении. - На Луганском направлении из 82-мм минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки".

Стоит отметить, что в результате противостояния двое украинских силовиков получили ранения.