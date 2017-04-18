ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Неудачный тест-драйв: во Львове мужчина въехал в витрину магазина и скрылся с места происшествия
18.04.2017 18:20

Неудачный тест-драйв: во Львове мужчина въехал в витрину магазина и скрылся с места происшествия

Во вторник, 18 апреля, во Львове мужчина не справился с управлением автомобилем и врезался в витрину магазина на одном из городских рынков, в результате чего охранник магазина получил телесные повреждения. Данную информацию обнародовал отдел коммуникаций Нацполиции во Львовской области.

Правоохранители установили, что автомобиль ВАЗ 11183 принадлежит 37-летней жительнице Жовковского района, которая хотела ее продать. Женщина условилась о встрече с потенциальными покупателями - молодым человеком и его матерью. Сев за руль молодой человек потерял контроль управления транспортным средством и въехал в витрину магазина, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции пытаются установить личность водителя и его местонахождение.

"По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Полицейские просят свидетелей обращаться в ближайший отдел полиции или звонить на 102", — говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 14 апреля, во Львове на перекрестке автомобиль скорой медицинской помощи сбил 13-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.

Теги материала: Львов, авария, Национальная полиция, пострадавшие, авто
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В здании "Черкассыоблэнерго" произошел вооруженный захват
Важное
В здании "Черкассыоблэнерго" произошел вооруженный захват  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Донецкой области "копейка" влетела в LADA: два человека погибли на месте
Важное
В Донецкой области "копейка" влетела в LADA: два человека погибли на месте  Фоторепортаж
Поминальные дни в Украине: полиция несет службу в усиленном режиме
Важное
Поминальные дни в Украине: полиция несет службу в усиленном режиме
В Китае 19-местный автобус упал в реку, есть жертвы
Важное
В Китае 19-местный автобус упал в реку, есть жертвы
Во Львове столкнулись электровоз, поезд и тепловоз: восемь вагонов сошли с рельс
Важное
Во Львове столкнулись электровоз, поезд и тепловоз: восемь вагонов сошли с рельс
В Перу в результате наводнений погибли 107 человек, более 1,1 млн пострадали
Важное
В Перу в результате наводнений погибли 107 человек, более 1,1 млн пострадали

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
Эксклюзив  Геращенко заявил, что в Украине до сих пор нет понятной пенсионной системы
18.04.2017
Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы
Эксклюзив  Стало известно, когда правительство обнародует проект пенсионной реформы  Видеорепортаж
18.04.2017
"Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине
Эксклюзив  "Скажите привет апрелю": что пишут в соцсетях о снеге в Украине  Фоторепортаж
18.04.2017
Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине
Эксклюзив  Новак рассказал о минусах пенсионной реформы в Украине  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика