Неудачный тест-драйв: во Львове мужчина въехал в витрину магазина и скрылся с места происшествия

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, во Львове мужчина не справился с управлением автомобилем и врезался в витрину магазина на одном из городских рынков, в результате чего охранник магазина получил телесные повреждения. Данную информацию обнародовал отдел коммуникаций Нацполиции во Львовской области.

Правоохранители установили, что автомобиль ВАЗ 11183 принадлежит 37-летней жительнице Жовковского района, которая хотела ее продать. Женщина условилась о встрече с потенциальными покупателями - молодым человеком и его матерью. Сев за руль молодой человек потерял контроль управления транспортным средством и въехал в витрину магазина, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции пытаются установить личность водителя и его местонахождение.

"По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Полицейские просят свидетелей обращаться в ближайший отдел полиции или звонить на 102", — говорится в сообщении.