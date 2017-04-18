В Турции во время протестов задержали около полусотни человек

В Турции правоохранители задержали около полусотни человек, выступавших против конституционного референдума, прошедшего в стране 16 апреля, сообщает Hurriyet daily news.
По полученным данным, в Анталии силовики арестовали 14 демонстрантов. Еще десять протестующих были задержаны в Центральной Анатолии провинции Ескишехир.
"В Измире задержали 25 человек. Часть протестующих арестовали за оскорбление государственных служащих", говорится в сообщении.
Стоит отметить, что протесты проходили и в других провинциях, однако там никого не задерживали.
При этом сообщается, что протесты проходили и в других турецких провинциях, однако до задержаний не дошло.
Напомним, в Турции на референдум вынесли вопрос относительно внесения изменений в конституцию страны, предусматривающих расширение полномочий президента.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы.