Задержанный по подозрению в организации теракта в Питерском метро признал свою вину

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро. Об этом в Басманном суде сообщил защитник задержанного Армен Задоян, передает РИА Новости .

В скором времени начнется судебное заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга.

"Он признает вину", - сказал адвокат, не уточняя деталей.

Накануне, 17 апреля, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Азимова в Одинцовском районе Подмосковья. Согласно информации правоохранителей, он занимался подготовкой террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который, по версии следствия, оставил бомбу на станции метро "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.