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Задержанный по подозрению в организации теракта в Питерском метро признал свою вину
18.04.2017 16:29

Задержанный по подозрению в организации теракта в Питерском метро признал свою вину

Во вторник, 18 апреля, задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро. Об этом в Басманном суде сообщил защитник задержанного Армен Задоян, передает РИА Новости.

В скором времени начнется судебное заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга.

"Он признает вину", - сказал адвокат, не уточняя деталей.

Накануне, 17 апреля, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Азимова в Одинцовском районе Подмосковья. Согласно информации правоохранителей, он занимался подготовкой террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который, по версии следствия, оставил  бомбу на станции метро "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого пострадали 102 человека и 15 человек погибли.

Теги материала: Санкт-Петербург, теракт, метро, ФСБ, Россия
Новости СМИ2
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