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В школах Николаева из-за непогоды отменили занятия
18.04.2017 15:53

В школах Николаева из-за непогоды отменили занятия

В Николаеве местные власти приняли решение отменить занятия в учебных заведениях из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

По словам заместителя николаевского городского головы Евгения Шевченко, учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных заведениях приостановят 20 и 21 апреля.

"Во исполнение распоряжения городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятого в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 18 апреля, в городе Лозовая неподалеку Харькова выпал снег. После нескольких недель солнечной погоды в городе успели распуститься деревья и зацвести цветы, и теперь все они оказались под снегом.

Теги материала: Николаев, школа, каникулы, погодные условия, непогода
Новости СМИ2
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