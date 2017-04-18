В школах Николаева из-за непогоды отменили занятия

MIGnews.com.ua

В Николаеве местные власти приняли решение отменить занятия в учебных заведениях из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

По словам заместителя николаевского городского головы Евгения Шевченко, учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных заведениях приостановят 20 и 21 апреля.

"Во исполнение распоряжения городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятого в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - говорится в сообщении.