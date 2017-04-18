Апрельский снегопад засыпал Харьковскую область

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 апреля, в городе Лозовая неподалеку Харькова выпал снег. После нескольких недель солнечной погоды в городе успели распуститься деревья и зацвести цветы. Сегодня все они оказались под снегом, пишет Depo.Харьков .

Из-за сильного ухудшения погодных условий в школах и детских садах прекращены занятия. Детей распустили на каникулы до 21 апреля.

В свою очередь заведующая отделом метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко объяснила, что сильный снег в Харьковскую область принес южный циклон.

"Ночью и утром ожидаются сильные осадки, местами по области очень сильные: снег и дождь. Ожидается налипание снега, более того, образование временного снежного покрова толщиной более 10 сантиметров", - указала она.

По ее словам, днем температура воздуха может достигать +1-6°С, а ночью опустится до -5°С. При этом ветер будет северо-восточный с порывами до 17-22 м/с.

"В течение 20, 21 и 22 апреля похолодание в Харьковской области продлится. Не исключено, что будет установлен новый температурный рекорд", - добавила синоптик.