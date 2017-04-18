В Турции разбился вертолет с полицейскими

В понедельник, 18 апреля, на востоке Турции в районе Тунджели разбился вертолет с полицейскими, сообщает Reuters.
По данным источника, на борту вертолета было 12 человек, в том числе сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) и военные из Диярбакыра.
А по данным телеканала NTV, на борту всего находились 14 человек, из них восемь полицейских и двое судей.
Стоит отметить, что вертолет исчез с радаров и связь с ним утеряна.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 31 марта, в горах Уэльса спасатели нашли обломки пропавшего с радаров вертолета и тела пяти погибших. Личности погибших уже установлены: это члены одной семьи из Милтон-Кинса.