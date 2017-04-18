ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Турции разбился вертолет с полицейскими
18.04.2017 14:36

В Турции разбился вертолет с полицейскими

В понедельник, 18 апреля, на востоке Турции в районе Тунджели разбился вертолет с полицейскими, сообщает Reuters.

По данным источника, на борту вертолета было 12 человек, в том числе сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) и военные из Диярбакыра. 

А по данным телеканала NTV, на борту всего находились 14 человек, из них восемь полицейских и двое судей. 

Стоит отметить, что вертолет исчез с радаров и связь с ним утеряна.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 31 марта, в горах Уэльса спасатели нашли обломки пропавшего с радаров вертолета и тела пяти погибших. Личности погибших уже установлены: это члены одной семьи из Милтон-Кинса.

 

Теги материала: вертолет, Турция, полицейские
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Турции во время протестов задержали около полусотни человек
Важное
В Турции во время протестов задержали около полусотни человек
Турция продлила режим чрезвычайного положения
Важное
Турция продлила режим чрезвычайного положения
Массовые протесты в Турции против результатов референдума прокатились по всей стране
Важное
Массовые протесты в Турции против результатов референдума прокатились по всей стране
В Турции тысячи граждан протестуют против итогов референдума
Важное
В Турции тысячи граждан протестуют против итогов референдума  Фоторепортаж
В Турции снова произошла стрельба: есть жертвы
Важное
В Турции снова произошла стрельба: есть жертвы
Количество жертв стрельбы в Турции на избирательном участке увеличилось
Важное
Количество жертв стрельбы в Турции на избирательном участке увеличилось

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На праздники в регионах Украины подорожал бензин
Эксклюзив  На праздники в регионах Украины подорожал бензин  Видеорепортаж
18.04.2017
Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны
Эксклюзив  Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны  Видеорепортаж
18.04.2017
Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить
Эксклюзив  Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить  Видеорепортаж
18.04.2017
Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года
Эксклюзив  Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика