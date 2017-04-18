Россия проводит проверку Черноморского флота в Севастополе

MIGnews.com.ua

Комплексная группа управления Южного военного округа проводит в аннексированном Севастополе проверку судов и соединений Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности главы отдела информационного обеспечения Черноморского флота Николая Воскресенского пишет Крыминформ.

Сообщается, что будет проведена оценка состояния вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качества организации боевой подготовки, слаженность подразделений.

На данный момент был зачитан доклад командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко и проведен строевой смотр для офицеров управления флота.

Сообщается, что проверка продлится до конца месяца.