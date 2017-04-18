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Россия проводит проверку Черноморского флота в Севастополе
18.04.2017 12:31

Россия проводит проверку Черноморского флота в Севастополе

Комплексная группа управления Южного военного округа проводит в аннексированном Севастополе проверку судов и соединений Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности главы отдела информационного обеспечения Черноморского флота Николая Воскресенского пишет  Крыминформ.

Сообщается, что будет проведена оценка состояния вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качества организации боевой подготовки, слаженность подразделений.

На данный момент был зачитан доклад командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко и проведен строевой смотр для офицеров управления флота.

Сообщается, что проверка продлится до конца месяца.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 21 марта, во время военных учений, которые Российская Федерация проводит на оккупированной территории Крыма, было отработано  десантирование личного состава и боевой техники.

Теги материала: Черноморский флот, Крым, Россия, проверка
Новости СМИ2
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