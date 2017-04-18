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В Ивано-Франковской области легковушка столкнулась с автобусом: есть жертвы и раненые
18.04.2017 12:24

В Ивано-Франковской области легковушка столкнулась с автобусом: есть жертвы и раненые  Фоторепортаж

В понедельник, 18 апреля, в Ивано-Франковской области в результате столкновения автобуса и автомобиля погибли четыре человека, сообщают Українські новини.

Кроме этого из-за ДТП в Косовском районе 10 человек были госпитализированы.

По данным источника, водитель легкового автомобиля допустил столкновение с маршрутным автобусом "Эталон", который двигался в направлении Коломыи по маршруту Косов - Тюдов.

Из-за ДТП погибли - 27-летний водитель Renault Scenic и трое его пассажиров: 19-летняя девушка и мужчины в возрасте 26 и 27 лет.

Стоит отметить, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 10 апреля, в Харьковской области в городе Балаклея из-за масштабного ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса погибли два человека

 

Теги материала: ФОТО, ДТП, Ивано-Франковск, погибшие, ДТП. автобус
Новости СМИ2
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