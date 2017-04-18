В одесском аэропорту задержали итальянца, разыскиваемого Интерполом

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в аэропорту Одессы гражданина Италии, разыскиваемого Интерполом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Стоит отметить, что гражданин Италии находится в международном розыске по подозрению в финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

"По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период 2007–2014 годов", - сообщают в ведомстве.

Итальянец был объявлен в розыск в сентябре 2014 года. В настоящее время правоохранители готовятся экстрадировать задержанного.