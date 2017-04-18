В одесском аэропорту задержали итальянца, разыскиваемого Интерполом

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в аэропорту Одессы гражданина Италии, разыскиваемого Интерполом.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Стоит отметить, что гражданин Италии находится в международном розыске по подозрению в финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
"По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период 2007–2014 годов", - сообщают в ведомстве.
Итальянец был объявлен в розыск в сентябре 2014 года. В настоящее время правоохранители готовятся экстрадировать задержанного.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 17 апреля, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку Российской Федерации, находящуюся в международном розыске. Женщина прибыла в Украину из Иордании вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми, чтобы получить статус беженца.