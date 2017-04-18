В гарнизоне под Киевом при невыясненных обстоятельствах застрелили военного

В понедельник, 17 апреля, около 17:00 в воинской части Васильковского гарнизона погиб один из бойцов. Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Центр" в Facebook.
Военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение во время выполнения служебных обязанностей.
Командир Воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ уже отдал приказ о проведении специального служебного расследования по этому поводу.
На место для установления всех обстоятельств трагедии прибыли представители Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования "Центр" ВСУ.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на военном полигоне в селе Тетеревка Житомирской области во время занятий по огневой подготовке из-за детонации мины были ранены два старших солдата.