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В гарнизоне под Киевом при невыясненных обстоятельствах застрелили военного
18.04.2017 11:18

В гарнизоне под Киевом при невыясненных обстоятельствах застрелили военного

В понедельник, 17 апреля, около 17:00 в воинской части Васильковского гарнизона погиб один из бойцов. Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Центр" в Facebook.

Военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение во время выполнения служебных обязанностей.

Командир Воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ уже отдал приказ о проведении специального служебного расследования по этому поводу.

На место для установления всех обстоятельств трагедии прибыли представители Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования "Центр" ВСУ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на военном полигоне в селе Тетеревка Житомирской области во время занятий по огневой подготовке из-за детонации мины были ранены два старших солдата.

Теги материала: Киевская область, Васильков, гарнизон, военнослужащий, смерть
Новости СМИ2
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