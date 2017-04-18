ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Харькове эвакуируют институт госуправления: неизвестный сообщил о заминировании
18.04.2017 10:16

В Харькове эвакуируют институт госуправления: неизвестный сообщил о заминировании

В понедельник, 18 апреля, в харьковское отделение полиции пришло уведомление о заминировании, сообщает Укринформ.

По данным правоохранителей, утром 18 апреля в полицию позвонил неизвестный мужчина с заявлением, что на Московском проспекте, в здании Харьковского регионального института государственного управления заложена взрывчатка.

На место выехали сотрудники взрывотехнического управления областной полиции и следственно-оперативная группа.

Кроме этого местность осматривают, а граждан временно эвакуировали.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга. Он скрывался в Одинцовском районе Московской области.

Напомним, в Лахоре задержана смертница, планировавшая теракт на Пасху. При этом она должна была не сама совершить теракт, а имелись еще и два помощника.

Теги материала: Харьков, институт, заминирование, Полиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лондонская полиция рассказала о веществе, из-за которого 12 человек получили ожоги
Важное
Лондонская полиция рассказала о веществе, из-за которого 12 человек получили ожоги
В Донецкой области задержан бывший работник "исправительной колонии "ДНР"
Важное
В Донецкой области задержан бывший работник "исправительной колонии "ДНР"  Фоторепортаж
Поминальные дни в Украине: полиция несет службу в усиленном режиме
Важное
Поминальные дни в Украине: полиция несет службу в усиленном режиме
В клубе Лондона десять человек получили химические ожоги
Важное
В клубе Лондона десять человек получили химические ожоги
В Париже акция против Ле Пен переросла в массовые беспорядки
Важное
В Париже акция против Ле Пен переросла в массовые беспорядки  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Колумбии прогремел взрыв в ночном клубе, 37 человек пострадали
Важное
В Колумбии прогремел взрыв в ночном клубе, 37 человек пострадали

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 18 - 23 апреля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18 - 23 апреля
18.04.2017
Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов
Эксклюзив  Катеринчук: В Украине не будет досрочных выборов  Видеорепортаж
18.04.2017
В МинАТО подтвердили закупку угля в России
Эксклюзив  В МинАТО подтвердили закупку угля в России
17.04.2017
Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился
Эксклюзив  Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился  Видеорепортаж
17.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика