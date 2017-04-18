В Харькове эвакуируют институт госуправления: неизвестный сообщил о заминировании

MIGnews.com.ua

В понедельник, 18 апреля, в харьковское отделение полиции пришло уведомление о заминировании, сообщает Укринформ .

По данным правоохранителей, утром 18 апреля в полицию позвонил неизвестный мужчина с заявлением, что на Московском проспекте, в здании Харьковского регионального института государственного управления заложена взрывчатка.

На место выехали сотрудники взрывотехнического управления областной полиции и следственно-оперативная группа.

Кроме этого местность осматривают, а граждан временно эвакуировали.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга . Он скрывался в Одинцовском районе Московской области.