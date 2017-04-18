Взрыв в Балаклее: пиротехники полностью очистили территорию от взрывоопасных предметов

MIGnews.com.ua

По состоянию на 07:00 вторника, 18 апреля, спасатели полностью очистили от взрывоопасных предметов город Балаклею, где произошел мощный взрыв на складе со снарядом с последующим возгоранием, и девять близлежащих населенных пунктов в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации последствий взрывов и пожара были привлечены пиротехнические расчеты ГСЧС. Кроме этого в спецоперации принимали участие 165 человек и 44 единицы техники, в том числе и 17 человек и пять единиц техники от ГСЧС.

На данный момент пиротехники продолжают нести дежурство в круглосуточном режиме в зоне происшествия.