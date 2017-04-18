Смертельный водный фестиваль в Мьянме: сотни погибших, более тысячи раненых

MIGnews.com.ua

В Мьянме во время празднования водного фестиваля погибло 285 человек. Кроме этого еще 1073 получили травмы различной степени тяжести. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов завели 1,2 тысячи уголовных дел. Об этом сообщает местное издание India Today .

Отмечается, что на протяжении празднования с 13 по 16 апреля в стране произошло множество убийств, автомобильных аварий. Также правоохранителями было зафиксировано множество случаев употребления наркотиков, группового насилия, использования незаконного оружия.

Местные СМИ сообщают, что в 2016 году на водном фестивале также была зафиксирована массовая гибель людей. В частности, тогда погибли 272 человека, еще 1086 граждан Мьянмы получили травмы.