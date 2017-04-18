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Смертельный водный фестиваль в Мьянме: сотни погибших, более тысячи раненых
18.04.2017 09:01

Смертельный водный фестиваль в Мьянме: сотни погибших, более тысячи раненых

В Мьянме во время празднования водного фестиваля погибло 285 человек. Кроме этого еще 1073 получили травмы различной степени тяжести. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов завели 1,2 тысячи уголовных дел. Об этом сообщает местное издание India Today.

Отмечается, что на протяжении празднования с 13 по 16 апреля в стране произошло множество убийств, автомобильных аварий. Также правоохранителями было зафиксировано множество случаев употребления наркотиков, группового насилия, использования незаконного оружия.

Местные СМИ сообщают, что в 2016 году на водном фестивале также была зафиксирована массовая гибель людей. В частности, тогда погибли 272 человека, еще 1086 граждан Мьянмы получили травмы.    

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в аэропортах Индии объявили режим повышенной опасности из-за угрозы захвата. Причиной таких действий стало то, что руководству полиции Мумбаи поступило сообщение по электронной почте от неназванной женщины, рассказавшей, что она накануне вечером услышала в ресторане разговор шестерых мужчин. Они обсуждали одновременный захват самолетов в трех аэропортах.

Теги материала: Мьянма, фестиваль, вода, уголовное дело, жертвы
Новости СМИ2
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