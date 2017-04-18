Турция продлила режим чрезвычайного положения

MIGnews.com.ua

Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения в стране на три месяца.

Об этом сообщает ВВС.

Отметим, что рекомендацию о продлении режима ЧП Совет национальной безопасности Турции дал кабинету министров страны.

В Совбезе считают, что это позволит "обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства".

Напомним, что режим чрезвычайного положения был введен в Турции в июле 2016 года после неудачной попытки военного переворота в стране и с тех пор продлевался уже несколько раз.