Турция продлила режим чрезвычайного положения

Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения в стране на три месяца.
Об этом сообщает ВВС.
Отметим, что рекомендацию о продлении режима ЧП Совет национальной безопасности Турции дал кабинету министров страны.
В Совбезе считают, что это позволит "обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства".
Напомним, что режим чрезвычайного положения был введен в Турции в июле 2016 года после неудачной попытки военного переворота в стране и с тех пор продлевался уже несколько раз.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы.