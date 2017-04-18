Массовые протесты в Турции против результатов референдума прокатились по всей стране

MIGnews.com.ua

В Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что в Стамбуле собрался многотысячный митинг.

Протестующие заявляют о массовых фальсификациях на референдуме, по результатам которого действующий глава государства получит расширенные полномочия и сможет оставаться на посту президента до 2029 года.

Также о фальсификации заявляют представители оппозиционных партий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Турции главная оппозиционная партия потребовала пересчитать до 60% голосов .

Позже несколько тысяч жителей самого большого города Стамбул вышли на улицы для проведения стихийных акций протеста против результатов проведенного накануне референдума , значительно расширяющего полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.