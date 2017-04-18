Массовые протесты в Турции против результатов референдума прокатились по всей стране

В Турции противники реформы, предложенной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую прошло голосование на референдуме в воскресенье, 16 апреля, вышли с протестом на улицы.
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что в Стамбуле собрался многотысячный митинг.
Протестующие заявляют о массовых фальсификациях на референдуме, по результатам которого действующий глава государства получит расширенные полномочия и сможет оставаться на посту президента до 2029 года.
Также о фальсификации заявляют представители оппозиционных партий.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Турции главная оппозиционная партия потребовала пересчитать до 60% голосов.
Позже несколько тысяч жителей самого большого города Стамбул вышли на улицы для проведения стихийных акций протеста против результатов проведенного накануне референдума, значительно расширяющего полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Отметим, наблюдатели ОБСЕ, которые занимались мониторингом кампании и процесса голосования граждан Турции на референдуме заявили, что референдум в Турции не совсем соответствовал принятым международным стандартам.