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Штаб АТО: Ситуация на Донбассе обостряется
18.04.2017 06:58

Штаб АТО: Ситуация на Донбассе обостряется

По состоянию на 6:00 вторника, 18 апреля, незаконные вооруженные формирования 32 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО обостряется. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Эпицентром вооруженных противостояний продолжает оставаться мариупольское направление. В частности боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП по Новогригорьевке. При этом украинские позиции под Чермалыком пострадали от обстрела из 82-мм минометов, а под Марьинкой враг применил крупнокалиберные пулеметы. Украинские опорные пункты под Водяным враг обстрелял из БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В то же время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреливали украинских военных под Широкино, Талаковкой и Павлополем. Также в районе Талаковки и Водяного обстрел вели вражеские снайперы.

В Донецкой области оккупанты из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра вели огонь по позициям около Авдеевки. Кроме того, из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли по украинским позициям в районе шахты Бутовка. Огнем из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия враг накрыл Каменку.

В Луганской области по украинским позициям около Катериновки российско-оккупационные войска использовали минометы калибра 82 мм и автоматические гранатометы. При этом из противотанковых гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам в районе Новоалександровки.

Стоит отметить, что в течение суток в результате обстрелов ранени получил один украинские военный.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник вечером, 17 апреля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли жилые кварталы Авдеевки. В результате обстрела повреждены минимум шесть частных жилых домов.

Теги материала: ВСУ, АТО, боевики, обстрел, Донбасс
Новости СМИ2
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