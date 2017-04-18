Жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел боевиков

MIGnews.com.ua

В понедельник вечером, 17 апреля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли жилые кварталы Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате обстрела повреждены минимум шесть частных жилых домов.

"Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применено 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей. СЦКК были зафиксированы обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований оккупированных районов Донецкой области жилых кварталов населенного пункта Авдеевка. По предварительным данным, повреждены 6 жилых домов по улице Тургенева, 63, 65, 67, 69, 76 и 86а, а в одном из домов разрушена крыша. Информация по последствиям обстрела устанавливается", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что подобные преступления со стороны оккупантов говорят о целенаправленных действиях для обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей.