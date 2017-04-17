В Житомирской области столкнулись две легковушки: на месте погибло пять человек

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В понедельник, 17 апреля, на 240 км трассы Киев-Ковель возле села Камянка Олевского района столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще двое – получили тяжелые травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что на место происшествия срочно выехали спасатели со спецсредствами. Уже возле села Камянка было установлено, что столкнулись автомобиль Suzuki и ВАЗ-2109. Погибли оба водителя, а также трое пассажиров, двое – получили травмы, и сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать их из покореженных машин гидравлическими ножницами.

К месту аварии также прибыли бригады скорой помощи. Они госпитализировали пострадавших пассажиров Suzuki в Олевскую центральную районную больницу.

Выяснением обстоятельств ДТП занимаются специалисты.