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В Житомирской области столкнулись две легковушки: на месте погибло пять человек
17.04.2017 21:02

В Житомирской области столкнулись две легковушки: на месте погибло пять человек  Фоторепортаж

В понедельник, 17 апреля, на 240 км трассы Киев-Ковель возле села Камянка Олевского района столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще двое – получили тяжелые травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что на место происшествия срочно выехали спасатели со спецсредствами. Уже возле села Камянка было установлено, что столкнулись автомобиль Suzuki и ВАЗ-2109. Погибли оба водителя, а также трое пассажиров, двое – получили травмы, и сотрудникам ГСЧС пришлось вырезать их из покореженных машин гидравлическими ножницами.

К месту аварии также прибыли бригады скорой помощи. Они госпитализировали пострадавших пассажиров Suzuki в Олевскую центральную районную больницу.

Выяснением обстоятельств ДТП занимаются специалисты.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве, в Дарницком районе грузовик снес железобетонную опору линий электропередач и скрылся с места происшествия.

Теги материала: ДТП, ГСЧС, погибшие, фото
Новости СМИ2
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