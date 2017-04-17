В Лахоре задержана смертница, планировавшая теракт на Пасху

MIGnews.com.ua

В Лахоре задержана женщина, планирующая в Пасху рядом с христианской общиной совершить теракт. Об этом сообщил главный представитель армии Пакистана, пишет Reuters .

Задержание потенциальной смертницы провели пакистанские военные в культурной столице государства еще до того, как она успела привести бомбу в действие.

Во время допроса оказалось, что задержанной является студентка медицинского института из южного города Хайдарабад Норин Легари. При этом она должна была не сама совершить теракт, а имелись еще и два помощника.

"У них было две (набитых взрывчаткой) куртки и четыре ручные гранаты, а куртки должны были использоваться для нападения на какую-то церковь во время Пасхи, и я должна была стать террористом-смертником", - рассказала сама Легари.

Тем не менее, террористам не удалось совершить задуманное, так как 14 апреля силовики сумели рассекретить их убежище и провести задержание.