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В Лахоре задержана смертница, планировавшая теракт на Пасху
17.04.2017 20:21

В Лахоре задержана смертница, планировавшая теракт на Пасху

В Лахоре задержана женщина, планирующая в Пасху рядом с христианской общиной совершить теракт. Об этом сообщил главный представитель армии Пакистана, пишет Reuters.

Задержание потенциальной смертницы провели пакистанские военные в культурной столице государства еще до того, как она успела привести бомбу в действие.

Во время допроса оказалось, что задержанной является студентка медицинского института из южного города Хайдарабад Норин Легари. При этом она должна была не сама совершить теракт, а имелись еще и два помощника.

"У них было две (набитых взрывчаткой) куртки и четыре ручные гранаты, а куртки должны были использоваться для нападения на какую-то церковь во время Пасхи, и я должна была стать террористом-смертником", - рассказала сама Легари.

Тем не менее, террористам не удалось совершить задуманное, так как 14 апреля силовики сумели рассекретить их убежище и провести задержание.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга. Он скрывался в Одинцовском районе Московской области.

Теги материала: Пакистан, теракт, рост смертности, военные, Пасха
Новости СМИ2
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