В Москве задержан предполагаемый организатор теракта в питерском метро

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Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга. Он скрывался в Одинцовском районе Московской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ России, пишет ТАСС .

Установлено, что задержанным является уроженец Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения. Именно он подготовил к выполнению задания смертника Акбаржона Джалилова. Правоохранители во время задержания изъяли у преступника боевой пистолет.

"ФСБ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения", - сказано в сообщении.

Кроме этого немного позже российские СМИ выложили в сети видео самого задержания Азимова.