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В Москве задержан предполагаемый организатор теракта в питерском метро
17.04.2017 18:58

В Москве задержан предполагаемый организатор теракта в питерском метро  Видеорепортаж

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга. Он скрывался в Одинцовском районе Московской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ России, пишет ТАСС.

Установлено, что задержанным является уроженец Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения. Именно он подготовил к выполнению задания смертника Акбаржона Джалилова. Правоохранители во время задержания изъяли у преступника боевой пистолет.

"ФСБ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения", - сказано в сообщении.

Кроме этого немного позже российские СМИ выложили в сети видео самого задержания Азимова.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ночью в среду, 12 апреля, в медицинском учреждении умер один из пострадавших от взрыва в метро в городе Санкт-Петербург в Российской Федерации.

Теги материала: Россия, Москва, Санкт-Петербург, ФСБ, задержание, видео, теракт
Новости СМИ2
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