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Штаб АТО: Боевики били из БМП по защитникам Новогригорьевки
17.04.2017 18:43

Штаб АТО: Боевики били из БМП по защитникам Новогригорьевки

В понедельник, 17 апреля, боевики совершили 15 обстрелов украинских позиций в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на официальной странице в Facebook.

В штабе отметили, что сегодня наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Используя 120-мм минометы и БМП, оккупанты били по защитника Новогригорьевки. Широкино, Водяное, Талаковка, Павлополь попали под огонь из гранатометов разных систем. Под обстрел из 82-мм минометов попали опорные пункты ВСУ в Чермалыке, а из крупнокалиберных пулеметов – в Марьинке и Водяном. "Работа" вражеских снайперов зафиксирована в Талаковке и Водяном.

На донецком направлении Авдеевка попала под огонь из 82-мм ми минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении боевики, используя 120-мм и 82-мм минометы, были по укреплениям сил АТО в Катериновке.

В результате непрекращающихся обстрелов один украинский защитник был травмирован.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за прошедшие сутки, 16 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих были ранены и травмированы.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, боевики, обстрел
Новости СМИ2
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