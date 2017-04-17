Штаб АТО: Боевики били из БМП по защитникам Новогригорьевки

MIGnews.com.ua

В понедельник, 17 апреля, боевики совершили 15 обстрелов украинских позиций в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на официальной странице в Facebook.

В штабе отметили, что сегодня наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Используя 120-мм минометы и БМП, оккупанты били по защитника Новогригорьевки. Широкино, Водяное, Талаковка, Павлополь попали под огонь из гранатометов разных систем. Под обстрел из 82-мм минометов попали опорные пункты ВСУ в Чермалыке, а из крупнокалиберных пулеметов – в Марьинке и Водяном. "Работа" вражеских снайперов зафиксирована в Талаковке и Водяном.

На донецком направлении Авдеевка попала под огонь из 82-мм ми минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении боевики, используя 120-мм и 82-мм минометы, были по укреплениям сил АТО в Катериновке.

В результате непрекращающихся обстрелов один украинский защитник был травмирован.