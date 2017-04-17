Лондонская полиция рассказала о веществе, из-за которого 12 человек получили ожоги

Представитель лондонской пожарной бригады сообщил о возрастании количества пострадавших в результате выброса неизвестного коррозионного вещества в клубе "Mangle" в восточном Лондоне, передает AFP.
"Двенадцать человек с признаками и симптомами, вызванными коррозионными веществами, получили помощь на месте у работников скорой медицинской помощи и бригадного персонала до их отправки в больницу", - сообщил он.
Также представитель пожарной бригады сообщил, что в клубе "Mangle" была вброшено "неизвестное коррозионное вещество", которое после нескольких химических тестов пока определено лишь как "жидкий кислотный химикат".
В полиции рассказали, что ожоги не угрожают жизни пострадавших и инцидент не связан с терроризмом.
Движение на улицах вокруг клуба перекрыто, поскольку расследование продолжается.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 17 апреля, в одном из клубов Лондона, расположенном в восточной части города, как минимум десять человек пострадали в результате контакта с ядовитым веществом, у них зафиксировали ожоги.