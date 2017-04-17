Лондонская полиция рассказала о веществе, из-за которого 12 человек получили ожоги

MIGnews.com.ua

Представитель лондонской пожарной бригады сообщил о возрастании количества пострадавших в результате выброса неизвестного коррозионного вещества в клубе "Mangle" в восточном Лондоне, передает AFP.

"Двенадцать человек с признаками и симптомами, вызванными коррозионными веществами, получили помощь на месте у работников скорой медицинской помощи и бригадного персонала до их отправки в больницу", - сообщил он.

Также представитель пожарной бригады сообщил, что в клубе "Mangle" была вброшено "неизвестное коррозионное вещество", которое после нескольких химических тестов пока определено лишь как "жидкий кислотный химикат".

В полиции рассказали, что ожоги не угрожают жизни пострадавших и инцидент не связан с терроризмом.

Движение на улицах вокруг клуба перекрыто, поскольку расследование продолжается.