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В пригороде Лиссабона самолет рухнул на жилые кварталы: есть жертвы
17.04.2017 18:00

В пригороде Лиссабона самолет рухнул на жилые кварталы: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В понедельник, 17 апреля, в пригороде Лиссабона упал небольшой самолет. В результате трагедии погибло несколько человек. Об этом сообщают португальские СМИ.

По словам очевидцев трагедии, судно взорвалось еще в воздухе. Самолет упал возле супермаркета Lidl. Однако некоторые СМИ сообщают о том, что легкомоторный самолет упал на грузовик, припаркованный возле здания.

В результате катастрофы погибли пять человек. В частности, сам полот самолета, три пассажира и местный житель, находящийся рядом.

На место происшествия сразу прибыли спасатели, пожарный и сам президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.

На данный момент известно, что судно имело швейцарскую регистрацию и направлялось в Марсель.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Индии в аэропортах городов Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабада объявлен режим повышенной опасности из-за угрозы захвата самолетов.

Теги материала: самолет, Португалия, жертвы, фото, видео
Новости СМИ2
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