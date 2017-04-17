В пригороде Лиссабона самолет рухнул на жилые кварталы: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В понедельник, 17 апреля, в пригороде Лиссабона упал небольшой самолет. В результате трагедии погибло несколько человек. Об этом сообщают португальские СМИ.

По словам очевидцев трагедии, судно взорвалось еще в воздухе. Самолет упал возле супермаркета Lidl. Однако некоторые СМИ сообщают о том, что легкомоторный самолет упал на грузовик, припаркованный возле здания.

В результате катастрофы погибли пять человек. В частности, сам полот самолета, три пассажира и местный житель, находящийся рядом.

На место происшествия сразу прибыли спасатели, пожарный и сам президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.

На данный момент известно, что судно имело швейцарскую регистрацию и направлялось в Марсель.