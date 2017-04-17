В пригороде Лиссабона самолет рухнул на жилые кварталы: есть жертвы

В понедельник, 17 апреля, в пригороде Лиссабона упал небольшой самолет. В результате трагедии погибло несколько человек. Об этом сообщают португальские СМИ.
По словам очевидцев трагедии, судно взорвалось еще в воздухе. Самолет упал возле супермаркета Lidl. Однако некоторые СМИ сообщают о том, что легкомоторный самолет упал на грузовик, припаркованный возле здания.
В результате катастрофы погибли пять человек. В частности, сам полот самолета, три пассажира и местный житель, находящийся рядом.
На место происшествия сразу прибыли спасатели, пожарный и сам президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.
На данный момент известно, что судно имело швейцарскую регистрацию и направлялось в Марсель.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Индии в аэропортах городов Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабада объявлен режим повышенной опасности из-за угрозы захвата самолетов.