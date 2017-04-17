В Донецкой области "копейка" влетела в LADA: два человека погибли на месте

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, около 21.00 на автодороге Селидово - Горняк - Максимильяновка произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает УНН .

Водитель автомобиля ВАЗ-2101 на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.

В результате ДТП из трех мужчин, которые находились в автомобиле ВАЗ-2101, один погиб на месте, а двое, 27 и 30 лет, получили телесные повреждения разной степени.

Правоохранители на данный момент устанавливают личность погибшего.

Известно, что автомобилем ВАЗ-21099 управлял 34-летний водитель, который также получил травмы. В автомобиле находились двое пассажиров: 55-летняя женщина, получившая ушиб поясницы, и 52-летняя, погибшая на месте.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ст.286 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.