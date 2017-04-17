Пограничники поймали гражданина Узбекистана с крупной суммой наличных из разных стран

MIGnews.com.ua

В Донецкой области в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда не позволили гражданину Узбекистана переместить через линию разграничения большую сумму денежных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Так, при осмотре автомобиля "ВАЗ", на котором иностранец двигался с неподконтрольной территории, пограничным нарядом в транспортном средстве обнаружены почти 104тыс. грн, около 5тыс. дол. и 24тыс. рублей РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что нарушителя и выявленные наличные передали сотрудникам Национальной полиции Украины для принятия правового решения.