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Пограничники поймали гражданина Узбекистана с крупной суммой наличных из разных стран
17.04.2017 15:54

Пограничники поймали гражданина Узбекистана с крупной суммой наличных из разных стран

В Донецкой области в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда не позволили гражданину Узбекистана переместить через линию разграничения большую сумму денежных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Так, при осмотре автомобиля "ВАЗ", на котором иностранец двигался с неподконтрольной территории, пограничным нарядом в транспортном средстве обнаружены почти 104тыс. грн, около 5тыс. дол. и 24тыс. рублей РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что нарушителя и выявленные наличные передали сотрудникам Национальной полиции Украины для принятия правового решения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку Российской Федерации, находящуюся в международном розыске.

Теги материала: пограничники, Узбекистан, деньги, вывоз
Новости СМИ2
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