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В Киеве автобус влетел в маршрутку: есть пострадавшие
17.04.2017 15:45

В Киеве автобус влетел в маршрутку: есть пострадавшие  Фоторепортаж

В понедельник, 17 апреля, в Дарницком районе Киева автобус врезался в маршрутное такси. В результате инцидента пострадала несовершеннолетняя девушка, сообщает Еспресо.

По словам очевидцев, маршрутка, отъезжая от остановки, старалась объехать аварийный автомобиль, который остановился в правой полосе. В это время в нее влетел автобус, водитель которого, скорее всего не заметил маневра маршрутки.

Из-за столкновения пострадала девушка. Люди рассказали, что на вид ее было меньше 18 лет. На место происшествия прибыли карета скорой помощи и наряд патрульной полиции. Пострадавшая была срочно госпитализирована в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, воскресенье, 16 апреля, в городе Владивосток в Российской Федерации водитель автомобиля марки Toyota Crown не сумел справиться с управлением на узком участке дороги, в результате чего совершил восемь дорожно-транспортных происшествий с припаркованными вдоль дороги автомобилями. 

Теги материала: Киев, ДТП, автобус, маршрутка, фото
Новости СМИ2
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