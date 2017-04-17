В Киеве автобус влетел в маршрутку: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В понедельник, 17 апреля, в Дарницком районе Киева автобус врезался в маршрутное такси. В результате инцидента пострадала несовершеннолетняя девушка, сообщает Еспресо .

По словам очевидцев, маршрутка, отъезжая от остановки, старалась объехать аварийный автомобиль, который остановился в правой полосе. В это время в нее влетел автобус, водитель которого, скорее всего не заметил маневра маршрутки.

Из-за столкновения пострадала девушка. Люди рассказали, что на вид ее было меньше 18 лет. На место происшествия прибыли карета скорой помощи и наряд патрульной полиции. Пострадавшая была срочно госпитализирована в больницу.