В "Борисполе" задержали россиянку, разыскиваемую Интерполом

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 17 апреля, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку Российской Федерации, находящуюся в международном розыске. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Российскую гражданку в возрасте 30 лет разыскивают в рамках проведения мероприятий по поиску злоумышленников. Женщина прибыла в Украину из Иордании вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми, чтобы получить статус беженца.

Пограничники сообщили о данном факте в Украинское бюро Интерпола в городе Киев и в Службу безопасности Украины. Гражданке Российской Федерации разъяснили требования действующего законодательства Украины и вручили памятку для людей, которые хотят получить статус беженца.

Затем женщину и ее детей передали сотрудникам Национальной полиции.