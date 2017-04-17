ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В "Борисполе" задержали россиянку, разыскиваемую Интерполом
17.04.2017 15:30

В "Борисполе" задержали россиянку, разыскиваемую Интерполом  Фоторепортаж

В воскресенье, 17 апреля, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку Российской Федерации, находящуюся в международном розыске. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Российскую гражданку в возрасте 30 лет разыскивают в рамках проведения мероприятий по поиску злоумышленников. Женщина прибыла в Украину из Иордании вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми, чтобы получить статус беженца.

Пограничники сообщили о данном факте в Украинское бюро Интерпола в городе Киев и в Службу безопасности Украины. Гражданке Российской Федерации разъяснили требования действующего законодательства Украины и вручили памятку для людей, которые хотят получить статус беженца.

Затем женщину и ее детей передали сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в городе Волноваха полицейские задержали бывшего работника "исправительной колонии "ДНР".

Теги материала: Киев, Борисполь, Интерпол, задержание, Россия, ГПСУ, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Донецкой области задержан бывший работник "исправительной колонии "ДНР"
Важное
В Донецкой области задержан бывший работник "исправительной колонии "ДНР"  Фоторепортаж
В ФСБ заявили, что перекрыли канал поставки оружия из Украины и ЕС в Россию
Важное
В ФСБ заявили, что перекрыли канал поставки оружия из Украины и ЕС в Россию
Парашютист из Венгрии случайно незаконно пересек украинскую границу
Важное
Парашютист из Венгрии случайно незаконно пересек украинскую границу  Фоторепортаж
Американец в прямом эфире в Facebook застрелил пожилого мужчину
Важное
Американец в прямом эфире в Facebook застрелил пожилого мужчину  Фоторепортаж
В Париже акция против Ле Пен переросла в массовые беспорядки
Важное
В Париже акция против Ле Пен переросла в массовые беспорядки  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В России пьяный подросток стал виновником ДТП с 11 автомобилями
Важное
В России пьяный подросток стал виновником ДТП с 11 автомобилями

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился
Эксклюзив  Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился  Видеорепортаж
17.04.2017
Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
Эксклюзив  Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
16.04.2017
Савченко пошутила про Гройсмана и инспекцию дорог
Эксклюзив  Савченко пошутила про Гройсмана и инспекцию дорог
16.04.2017
Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
Эксклюзив  Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика