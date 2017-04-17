Минобороны: За сутки в зоне АТО ранения получили двое военных

За прошедшие сутки, 16 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих были ранены и травмированы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко в понедельник, 17 апреля, в ходе брифинга в Киеве.
Помимо этого, Лысенко добавил, что в субботу в результате боевых действий не погиб ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
"За минувшие сутки никто из украинских военных не погиб в зоне АТО, двое военных получили ранения и травмы", - сказал он.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в течение минувших суток, 16 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 22 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины.