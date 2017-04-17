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В Донецкой области задержан бывший работник "исправительной колонии "ДНР"
17.04.2017 14:21

В Донецкой области задержан бывший работник "исправительной колонии "ДНР"  Фоторепортаж

На вокзале города Волноваха сотрудники полиции задержали жителя Макеевки, который ранее работал охранником в "исправительной колонии "ДНР". Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители заметили мужчину в возрасте 32 лет, когда он ждал поезд в город Кропивницкий, чтобы отправиться к матери, гражданин нервничал и пытался избежать встречи с полицейскими.

Мужчину задержали и доставили в Волновахский отдел полиции, там он рассказал подробности пребывания в незаконных вооруженных формированиях. Выяснилось, что житель Макеевки в сентябре 2015 года вступил в ряды террористов, чтобы обогатиться. Он охранял заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97, занимая должность "младшего инспектора надзора и безопасности". Уже через три месяца он покинул работу, на которой платили меньше двух тысяч гривен.

С того времени задержанный нигде не работал, проживая по месту жительства со своей семьей. Сотрудники полиции задержали его при первой попытке покинуть временно оккупированные территории.

По данному факту было начато уголовное дело по ст.260 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники Национальной полиции задержали боевика "ДНР", работающего охранником штаба террористической организации.

Теги материала: Донецкая область, Волноваха, вокзал, задержание, полиция, ДНР, фото
Новости СМИ2
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