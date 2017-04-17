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Количество жертв обвала мусора на Шри-Ланке увеличилось вдвое
17.04.2017 14:04

Количество жертв обвала мусора на Шри-Ланке увеличилось вдвое

В пятницу, 14 апреля, в столице Шри-Ланки городе Коломбо произошел обвал горы мусора. Теперь стало известно, что число погибших в результате происшествия возросло до 29 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката Нувана Бопажа, который работает с местными жителями, протестующими против свалки.

Тела 29 людей власти извлекли из-под горы мусора в понедельник, 17 апреля.

В настоящее время нет точной информации о том, сколько еще человек остаются в ловушке, но приблизительно 30 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Шри-Ланке сотрудники экстренных служб рассказали, что под завалами гор мусора до сих пор могут находиться до 20 человек.

Теги материала: Шри-Ланка, мусор, оползень, погибшие, пропавшие без вести
Новости СМИ2
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