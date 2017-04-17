Количество жертв обвала мусора на Шри-Ланке увеличилось вдвое

MIGnews.com.ua

В пятницу, 14 апреля, в столице Шри-Ланки городе Коломбо произошел обвал горы мусора. Теперь стало известно, что число погибших в результате происшествия возросло до 29 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката Нувана Бопажа, который работает с местными жителями, протестующими против свалки.

Тела 29 людей власти извлекли из-под горы мусора в понедельник, 17 апреля.

В настоящее время нет точной информации о том, сколько еще человек остаются в ловушке, но приблизительно 30 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.