ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Поминальные дни в Украине: полиция несет службу в усиленном режиме
17.04.2017 13:59

Поминальные дни в Украине: полиция несет службу в усиленном режиме

Личный состав Национальной полиции Украины продолжает нести службу в усиленном режиме в Пасхальные праздники и поминальные дни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве отметили, что особое внимание на данный момент обеспечивается участкам в лесопарковых зонах, которые расположены вблизи водоемов.

Кроме этого усилено патрули, которые несут службу вблизи кладбищ и культовых сооружений, где проходят поминальные дни, в Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, и Черновицкой областях.

Полицейские занимаются и обеспечением безопасности дорожного движения. Правоохранители, обращаясь к водителям, просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Теги материала: Национальная полиция, Пасха, служба
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Николаевской области неизвестный вломился в церковь, чтобы поставить свечку
Важное
В Николаевской области неизвестный вломился в церковь, чтобы поставить свечку
В Одессе злоумышленники отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен
Важное
В Одессе злоумышленники отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен
В Харькове во время драки убили мужчину
Важное
В Харькове во время драки убили мужчину
В Одессе задержали водителя маршрутки, употреблявшего наркотики
Важное
В Одессе задержали водителя маршрутки, употреблявшего наркотики  Фоторепортаж
На трассе в Херсоне задержали водителя, перевозившего боеприпасы
Важное
На трассе в Херсоне задержали водителя, перевозившего боеприпасы
В Киеве задержали мужчину, "заминировавшего" департамент патрульной полиции
Важное
В Киеве задержали мужчину, "заминировавшего" департамент патрульной полиции

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился
Эксклюзив  Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился  Видеорепортаж
17.04.2017
Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
Эксклюзив  Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
16.04.2017
Савченко пошутила про Гройсмана и инспекцию дорог
Эксклюзив  Савченко пошутила про Гройсмана и инспекцию дорог
16.04.2017
Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
Эксклюзив  Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика