Поминальные дни в Украине: полиция несет службу в усиленном режиме

MIGnews.com.ua

Личный состав Национальной полиции Украины продолжает нести службу в усиленном режиме в Пасхальные праздники и поминальные дни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве отметили, что особое внимание на данный момент обеспечивается участкам в лесопарковых зонах, которые расположены вблизи водоемов.

Кроме этого усилено патрули, которые несут службу вблизи кладбищ и культовых сооружений, где проходят поминальные дни, в Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, и Черновицкой областях.

Полицейские занимаются и обеспечением безопасности дорожного движения. Правоохранители, обращаясь к водителям, просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.