В ФСБ заявили, что перекрыли канал поставки оружия из Украины и ЕС в Россию

MIGnews.com.ua

Федеральная служба безопасности РФ вместе с министерством внутренних дел провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны лица, причастные к организации канала поставки незаконного оружия из Украины и Европейского союза в Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

В рамках этого дела силовики задержали 54 человека. Также ими было изъято большое количество оружия. В частности, 18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МГ-43", "РГГК"), 43 автомата ("АКСУ", "АКМ", "АК-74", "АК-47", "МП-43"), 29 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "МП-40", "ППД", "МП-5", "Кедр", "Витязь", "Томпсона"), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов ("Наган","ТТ", "ПМ", "П-38", "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"), авиационная пушка времен ВОВ, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16тысяч боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения. Кроме этого были найдены и изъяты поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов, а также прекращена деятельность трех мастерских, где незаконно занимались изготовлением оружия.