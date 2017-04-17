В клубе Лондона десять человек получили химические ожоги

MIGnews.com.ua

В понедельник, 17 апреля, в одном из клубов Лондона, расположенном в восточной части города, как минимум десять человек пострадали в результате контакта с ядовитым веществом, у них зафиксировали ожоги. Об этом сообщает Express .

Представитель полиции Лондона рассказал, что вещество, вызвавшее ожоги, пока не идентифицировали. Еще один сотрудник полиции отметил, что полицию вызывали к одному из заведений в районе Далстон приблизительно в 1:10 после того, как поступили жалобы на неизвестное ядовитое вещество.

В здании находились примерно 600 посетителей, 200 из них покинули клуб до того, как прибыли аварийные службы остальных 400 человек эвакуировали из помещения.

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время пострадавшим ничего не угрожает.