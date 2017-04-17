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В клубе Лондона десять человек получили химические ожоги
17.04.2017 12:41

В клубе Лондона десять человек получили химические ожоги

В понедельник, 17 апреля, в одном из клубов Лондона, расположенном в восточной части города, как минимум десять человек пострадали в результате контакта с ядовитым веществом, у них зафиксировали ожоги. Об этом сообщает Express.

Представитель полиции Лондона рассказал, что вещество, вызвавшее ожоги, пока не идентифицировали. Еще один сотрудник полиции отметил, что полицию вызывали к одному из заведений в районе Далстон приблизительно в 1:10 после того, как поступили жалобы на неизвестное ядовитое вещество.

В здании находились примерно 600 посетителей, 200 из них покинули клуб до того, как прибыли аварийные службы остальных 400 человек эвакуировали из помещения.

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время пострадавшим ничего не угрожает.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в турецкой провинции Текирдаг прогремел мощный взрыв на текстильной фабрике.

Теги материала: Британия, Лондон, клуб, ожог, полиция
Новости СМИ2
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