В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается снег и сильный ветер

Синоптики заявляют, что практически по всей территории Украины объявляется штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометеоцентра.
В частности, резкое снижение температуры стоит ожидать с 18 по 22 апреля. Это связано с вторжением арктического воздуха на территорию Украины.
"Ночью ожидаются заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла", - говорится в сообщении.
Также синоптики предупреждают, что в южных, восточных и большинстве центральных областей стоит ожидать сильный дождь с мокрым снегом. При этом порывы ветра могут достигать 15-22 м/с.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, синоптики предупреждали украинцев о порывах ветра и понижении температуры воздуха в Украине в течение 9 и 10 апреля 2017 года.