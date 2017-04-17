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В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается снег и сильный ветер
17.04.2017 12:39

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается снег и сильный ветер

Синоптики заявляют, что практически по всей территории Украины объявляется штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометеоцентра.

В частности, резкое снижение температуры стоит ожидать с 18 по 22 апреля. Это связано с вторжением арктического воздуха на территорию Украины.

"Ночью ожидаются заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем ​​2-9° тепла", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают, что в южных, восточных и большинстве центральных областей стоит ожидать сильный дождь с мокрым снегом. При этом порывы ветра могут достигать 15-22 м/с.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, синоптики предупреждали украинцев о порывах ветра и понижении температуры воздуха в Украине в течение 9 и 10 апреля 2017 года.

Теги материала: погода, синоптики, предупреждение, мокрый снег, дождь, ветер
Новости СМИ2
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