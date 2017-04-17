В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается снег и сильный ветер

MIGnews.com.ua

Синоптики заявляют, что практически по всей территории Украины объявляется штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометеоцентра.

В частности, резкое снижение температуры стоит ожидать с 18 по 22 апреля. Это связано с вторжением арктического воздуха на территорию Украины.

"Ночью ожидаются заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем ​​2-9° тепла", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают, что в южных, восточных и большинстве центральных областей стоит ожидать сильный дождь с мокрым снегом. При этом порывы ветра могут достигать 15-22 м/с.