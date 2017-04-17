ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Китае 19-местный автобус упал в реку, есть жертвы
17.04.2017 12:21

В Китае 19-местный автобус упал в реку, есть жертвы

В понедельник, 17 апреля, в юго-западной части Китайской Народной Республики автобус упал в реку, в результате чего погибли десять человек, еще пять были ранены. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел в Кайяне в провинции Гуйчжоу приблизительно в 8:30 утра по местному времени, когда автобус, рассчитанный на 19 мест, упал в реку.

Также сообщается, что в связи с падением автобуса, без вести пропали четыре человека. В настоящее время проводится расследование происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Гонконге в Китайской Народной Республике произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов и маршрутного такси, в результате аварии пострадали приблизительно 70 человек.

Теги материала: Китай, автобус, погибшие, пострадавшие, пропавшие без вести, река
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве автобус влетел в маршрутку: есть пострадавшие
Важное
В Киеве автобус влетел в маршрутку: есть пострадавшие  Фоторепортаж
Количество жертв обвала мусора на Шри-Ланке увеличилось вдвое
Важное
Количество жертв обвала мусора на Шри-Ланке увеличилось вдвое
В Узбекистане пограничники убили агрессивного пастуха из Таджикистана
Важное
В Узбекистане пограничники убили агрессивного пастуха из Таджикистана
В Перу в результате наводнений погибли 107 человек, более 1,1 млн пострадали
Важное
В Перу в результате наводнений погибли 107 человек, более 1,1 млн пострадали
В США неизвестные открыли огонь на вечеринке, девять подростков ранены
Важное
В США неизвестные открыли огонь на вечеринке, девять подростков ранены
В Колумбии прогремел взрыв в ночном клубе, 37 человек пострадали
Важное
В Колумбии прогремел взрыв в ночном клубе, 37 человек пострадали

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился
Эксклюзив  Во Львове празднуют "поливальный понедельник": транспорт в центре остановился  Видеорепортаж
17.04.2017
Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
Эксклюзив  Савченко рассказала, почему украинские военные так много пьют
16.04.2017
Савченко пошутила про Гройсмана и инспекцию дорог
Эксклюзив  Савченко пошутила про Гройсмана и инспекцию дорог
16.04.2017
Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
Эксклюзив  Ехануров показал годовой отчет правительства Гройсмана в прямом эфире
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика