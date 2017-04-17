В Китае 19-местный автобус упал в реку, есть жертвы

В понедельник, 17 апреля, в юго-западной части Китайской Народной Республики автобус упал в реку, в результате чего погибли десять человек, еще пять были ранены. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителей местных властей.
Инцидент произошел в Кайяне в провинции Гуйчжоу приблизительно в 8:30 утра по местному времени, когда автобус, рассчитанный на 19 мест, упал в реку.
Также сообщается, что в связи с падением автобуса, без вести пропали четыре человека. В настоящее время проводится расследование происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Гонконге в Китайской Народной Республике произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов и маршрутного такси, в результате аварии пострадали приблизительно 70 человек.