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В Facebook заявили, что убийство мужчины в Огайо не транслировалось онлайн
17.04.2017 12:07

В Facebook заявили, что убийство мужчины в Огайо не транслировалось онлайн

Руководство социальной сети Facebook заявляет, что американец Стив Стивенс не вел прямую трансляцию убийства пожилого мужчины на улице, а опубликовал его уже после инцидента, пишет Associated Press.  

В заявлении администрации социальной сети говорится о том, что такое видео и правда было обнародовано в Facebook. Тем не менее, совершение преступления не транслировалось онлайн, а было загружено в сеть позже.

"Это ужасное преступление, и мы не допускаем такого содержания на Facebook. Мы упорно работаем, чтобы поддерживать безопасность в Facebook. Также поддерживаем связь с правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях, когда существуют прямые угрозы жизни и здоровью людей", - указали в компании.  

Стоит отметить, что на данный момент сама страница Стивенса заблокирована.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 16 апреля, в американском городе Огайо, что в штате Кливленд, мужчина, ведя прямую трансляцию в Facebook, совершил убийство.

Теги материала: Facebook, трансляция, убийство, США, Огайо
Новости СМИ2
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