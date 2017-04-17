В Facebook заявили, что убийство мужчины в Огайо не транслировалось онлайн

MIGnews.com.ua

Руководство социальной сети Facebook заявляет, что американец Стив Стивенс не вел прямую трансляцию убийства пожилого мужчины на улице, а опубликовал его уже после инцидента, пишет Associated Press .

В заявлении администрации социальной сети говорится о том, что такое видео и правда было обнародовано в Facebook. Тем не менее, совершение преступления не транслировалось онлайн, а было загружено в сеть позже.

"Это ужасное преступление, и мы не допускаем такого содержания на Facebook. Мы упорно работаем, чтобы поддерживать безопасность в Facebook. Также поддерживаем связь с правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях, когда существуют прямые угрозы жизни и здоровью людей", - указали в компании.

Стоит отметить, что на данный момент сама страница Стивенса заблокирована.