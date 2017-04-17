В Узбекистане пограничники убили агрессивного пастуха из Таджикистана

MIGnews.com.ua

В субботу, 15 апреля, несколько граждан Таджикистана выпасали скот на территории Узбекистана. Когда узбекские пограничники потребовали, чтобы они покинули территорию республики, те напали на военнослужащих с ножами и палками. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Узбекистана.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Куруксай Сариасийского района Сурхандарьинской области, где военные заметили, как стадо крупнорогатого скота переходило с сопредельной территории.

"В момент выдворения животных к пограничному наряду со стороны Таджикистана приблизились трое неизвестных лиц, которые углубились на территорию Узбекистана примерно на 50 метров, начали выкрикивать в адрес пограничного наряда претензии о незаконном выдворении скота, мотивируя это якобы принадлежностью местности Таджикистану. Они использовали нецензурную лексику, провоцировали состав пограничного наряда", - говорится в сообщении.

Пограничники применили оружие в целях собственной безопасности, отражения нападения и недопущения захвата оружия нарушителями. В результате того, что пограничники применили оружие, один из таджиков Аслиддин Шоимов погиб. Он был уроженцем и жителем житель населенного пункта Шлюм Турсунзадеского района. Еще двое нарушителей скрылись на сопредельной территории.

Также стало известно, что пограничники Узбекистана получили телесные повреждения разной степени тяжести во время конфликта.

Правоохранительные органы Узбекистана возбудили уголовное производство по данному факту. Кроме того, в узбекские пограничники призвали своих коллег из Таджикистана провести разъяснительно-профилактические мероприятия с жителями приграничья по недопущению нарушения государственной границы Республики Узбекистан.