Парашютист из Венгрии случайно незаконно пересек украинскую границу

MIGnews.com.ua

Гражданин Венгрии, занимающийся парашютным спортом, случайно пересек границу с Украиной на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Незаконно пересекшего границу задержали сотрудники пограничного отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда неподалеку границы в ходе патрулирования.

Сам нарушить рассказал, что давно занимается парашютизмом. Тем не менее, в этот раз не смог справиться с сильным порывом ветра, и в результате его занесло на украинскую территорию.

Позже он был передан сотрудникам пограничной полиции Венгрии.