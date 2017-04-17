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Парашютист из Венгрии случайно незаконно пересек украинскую границу
17.04.2017 10:58

Парашютист из Венгрии случайно незаконно пересек украинскую границу  Фоторепортаж

Гражданин Венгрии, занимающийся парашютным спортом, случайно пересек границу с Украиной на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Незаконно пересекшего границу задержали сотрудники пограничного отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда неподалеку границы в ходе патрулирования.

Сам нарушить рассказал, что давно занимается парашютизмом. Тем не менее, в этот раз не смог справиться с сильным порывом ветра, и в результате его занесло на украинскую территорию.

Позже он был передан сотрудникам пограничной полиции Венгрии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 7 апреля, пограничные службы ввели на внешних границах Европейского союза новые правила. В частности, изменен порядок идентификации и оформления граждан в соответствии с использованием соответствующих баз данных. 

Теги материала: Венгрия, граница, Закарпатье, ГПСУ, фото
Новости СМИ2
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