Парашютист из Венгрии случайно незаконно пересек украинскую границу

Гражданин Венгрии, занимающийся парашютным спортом, случайно пересек границу с Украиной на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Незаконно пересекшего границу задержали сотрудники пограничного отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда неподалеку границы в ходе патрулирования.
Сам нарушить рассказал, что давно занимается парашютизмом. Тем не менее, в этот раз не смог справиться с сильным порывом ветра, и в результате его занесло на украинскую территорию.
Позже он был передан сотрудникам пограничной полиции Венгрии.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 7 апреля, пограничные службы ввели на внешних границах Европейского союза новые правила. В частности, изменен порядок идентификации и оформления граждан в соответствии с использованием соответствующих баз данных.