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Во Львове столкнулись электровоз, поезд и тепловоз: восемь вагонов сошли с рельс
17.04.2017 10:16

Во Львове столкнулись электровоз, поезд и тепловоз: восемь вагонов сошли с рельс

В понедельник, 17 апреля, около 04:40 во Львове произошло столкновение маневренного электровоза, поезда и тепловоза. Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Столкновение грузового поезда, маневренного электровоза и тепловоза произошло во втором парке железнодорожной станции Львов. В результате инцидента восемь грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов.

"Пострадавших нет, задержки движения поездов не было", - отметили в ведомстве.

На данный момент следствие устанавливает причины столкновения. По предварительно версии грузовой поезд проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Вене в результате столкновения поездов пострадали, по меньшей мере, семь человек.

Теги материала: поезд, столкновение, Львов, станция, вагон
Новости СМИ2
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