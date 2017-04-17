Во Львове столкнулись электровоз, поезд и тепловоз: восемь вагонов сошли с рельс

MIGnews.com.ua

В понедельник, 17 апреля, около 04:40 во Львове произошло столкновение маневренного электровоза, поезда и тепловоза. Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Столкновение грузового поезда, маневренного электровоза и тепловоза произошло во втором парке железнодорожной станции Львов. В результате инцидента восемь грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов.

"Пострадавших нет, задержки движения поездов не было", - отметили в ведомстве.

На данный момент следствие устанавливает причины столкновения. По предварительно версии грузовой поезд проехал на запрещающий сигнал светофора.