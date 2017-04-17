В Перу в результате наводнений погибли 107 человек, более 1,1 млн пострадали

MIGnews.com.ua

В Перу из-за сильных наводнений, которые обрушились на страну в марте, погибли 107 человек, количество пострадавших составляет более 1,1 миллиона человек. Об этом сообщает Telesur со ссылкой на национальный центр Перу по чрезвычайным ситуациям.

Согласно оценке центра, 171 тысяча человек полностью лишились своего имущества. Еще 955 тысяч человек от стихии пострадали частично.

Также эксперты считают, что данные наводнения, причиной которых стал климатический феномен "Эль-Ниньо", являются самыми мощными за последние несколько десятилетий.

Помимо этого, в связи с наводнениями некоторые районы отрезаны от сообщения, так как горные реки подмыли мосты.