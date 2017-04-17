В США неизвестные открыли огонь на вечеринке, девять подростков ранены

MIGnews.com.ua

В штате Калифорния в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на вечеринке, в результате чего девять подростков получили ранения. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в городе Вальехо, о стрельбе сообщили после полуночи. Лейтенант Кевин Бартлетт рассказал, что на вечеринке было приблизительно 30 человек, практически все они являлись несовершеннолетними.

Подростки находились перед домом и ждали такси, чтобы отправиться домой, в этот момент двое неизвестных в масках подошли к толпе и начали стрелять. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Согласно предоставленной информации, пятерых раненых госпитализировали, еще троих доставили в травмпункт. Кроме того, один человек пострадал в результате наезда автомобиля.