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В США неизвестные открыли огонь на вечеринке, девять подростков ранены
17.04.2017 10:03

В США неизвестные открыли огонь на вечеринке, девять подростков ранены

В штате Калифорния в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба на вечеринке, в результате чего девять подростков получили ранения. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в городе Вальехо, о стрельбе сообщили после полуночи. Лейтенант Кевин Бартлетт рассказал, что на вечеринке было приблизительно 30 человек, практически все они являлись несовершеннолетними.

Подростки находились перед домом и ждали такси, чтобы отправиться домой, в этот момент двое неизвестных в масках подошли к толпе и начали стрелять. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Согласно предоставленной информации, пятерых раненых госпитализировали, еще троих доставили в травмпункт. Кроме того, один человек пострадал в результате наезда автомобиля.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 17 апреля, в Колумбии прогремел взрыв в ночном клубе, более 37 человек пострадали.

Теги материала: США, Калифорния, стрельба, вечеринка, пострадавшие
Новости СМИ2
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